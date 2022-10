Serie A 2022/2023, Sassuolo-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

24-10-2022 19:55

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Hellas Verona, posticipo del lunedì valido per l’11° giornata di Serie A Tim.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Verona in Serie A (5V, 1N), perdendo tuttavia l’ultimo incontro (lo scorso 16 gennaio per 2-4 in casa) – solo una volta gli scaligeri hanno vinto due match di fila contro i neroverdi nel massimo campionato, nei loro primi due confronti nel massimo campionato nel 2013/14.

Queste le scelte dei due allenatori:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry. All. Bocchetti