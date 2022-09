Serie A 2022/2023, solo pari tra Spezia e Bologna: ancora Arnautovic a segno

04-09-2022 17:38

Bella partita al Picco tra Spezia e Bologna, gara valida per la 5° giornata di Serie A e terminata 2-2. Ospiti in vantaggio al sesto minuto con il solito Marko Arnautovic, ormai sempre più decisivo per le soorti offensive dei felsinei.

Il colpo da biliardo di Bastoni appena prima della fine del primo tempo accende il match, con i padroni di casa che a inizio ripresa vanno anche in vantaggio approfittando di uno spettacolare autogol di Schouten: punizione dalla destra sempre di Simone Bastoni e il numero 30 olandese, dal nulla, infila di testa il proprio portiere Skorupski. Palla all’angolino, imparabile e 2-1 Spezia.

Al 64′ però ci pensa semprel ‘austriaco Arnautovic a rimettere la gara sui giusti binari per i rossoblù, che mancano ancora l’appuntamento col primo successo della stagione. 3 pareggi e 2 sconfitte il ruolino fino a questo momento.

Spezia-Bologna: il tabellino

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm (88′ Sanca), Kovalenko (64′ Agudelo), Bourabia, S. Bastoni (76′ Ellertsson), Reca; Gyasi (88′ Sala), Nzola. All. Gotti.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Moro (46′ Dominguez), Schouten, Lykogiannis (76′ Cambiaso); Orsolini (62′ Zirkzee), Arnautovic, Barrow (62′ Soriano). All. Mihajlovic.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Gol: 6′ e 64′ Arnautovic (B), 45’+2 Bastoni (S), 54′ aut. Schouten (S).

Assist: Medel (B, 0-1), Soriano (B, 2-2).

Note – Recupero: 6+7. Ammoniti: Holm, S. Bastoni, Sala, Nikolaou, Zirkzee.