Serie A 2022-2023, Spezia-Cremonese: le probabili formazioni

16-10-2022 10:01

Dopo aver perso contro Lazio e Monza fuori casa, Luca Gotti prova a riannodare il filo con la classifica ritrovando il terreno di gioco amico: senza Bastoni e Kovalenko, è probabile un cambio dell’assetto tattico, con un 4-3-3 che desta però qualche incertezza nello sciogliere i ballottaggi in mediana, dove pare essere Bourabia il solo sicuro della maglia da titolare; là davanti chance per Maldini, apparso brillante nello scampolo di gara all’U-Power, accanto a Gyasi e Nzola.

Gli apprezzamenti per la tenuta contro le grandi e il bel gioco espresso non possono più bastare per Massimiliano Alvini, che cerca la prima vittoria in Serie A puntando su Okereke (10 gol con la maglia degli Aquilotti) e Dessers: tra i pali l’infortunio di Radu rilancia baby Carnesecchi, protagonista in Under 21 e della cavalcata cadetta.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ellertsson, Bourabia, Agudelo; Maldini, Nzola, Gyasi. Allenatore: Luca Gotti.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meite, Ascacibar; Okereke, Pickel, Zanimacchia; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.