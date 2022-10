Serie A 2022-2023, Spezia-Fiorentina: le probabili formazioni

30-10-2022 08:56

Aggiustata la situazione in Conference League, dove la squadra si è quantomeno conquistata il playoff in attesa dell’ultima giornata del girone, la Fiorentina prova a risalire la china in campionato, dove i viola hanno vinto appena due partite, l’ultima quattro giornate fa, periodo nel quale hanno conquistato appena un punto.

La classifica piange, la zona retrocessione è più vicino di quella europea, ma i gigliati dovranno fare i conti con un avversario ugualmente a caccia di punti: lo Spezia, che insegue i rivali di giornata con un solo punto di distacco (10-9), ha finora ottenuto tutto il proprio bottino in casa, dove è imbattuto con due vittorie e tre pareggi.

Per la gara delle 15 al Picco l’ex Italiano, ancora a secco di vittorie esterne in campionato (due pareggi e tre sconfitte) conferma Jovic al centro dell’attacco dopo la doppietta al Basaksehir, in casa Spezia ancora fuori Bastoni, conferma per Holm sulla linea dei trequartisti.

Spezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola. All.: L. Gotti.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All.: V. Italiano.