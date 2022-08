Serie A 2022-2023: Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni

27-08-2022 11:03

Spezia-Sassuolo, gara valevole per la 3a giornata di Serie A 2022-2023, è in programma questa sera alle 20,45 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. Il tecnico dei liguri Luca Gotti non recupera Amian e Verde. Cabina di regia allora affidata a Bourabia con Strelec alle spalle di Nzola, là davanti. Nel Sassuolo, il grande ex Erlic in difesa con Berardi e Kyriakopoulos (ormai nella consolidata veste di esterno offensivo) appoggiano Pinamonti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All.: Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi.