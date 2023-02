Serie A 2022-2023, Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Juric con Karamoh titolare invece di Vlasic, il nuovo arrivato Thauvin parte dalla panchina nella squadra di Sottil

05-02-2023 14:16

Tutto pronto per Torino-Udinese, in programma dalle 15. Sono arrivate anche le formazioni ufficiali e ci sono diverse sorprese rispetto alla attese tra i granata. Juric sceglie Karamoh invece di Vlasic e Aina al posto di Singo. Sottil, invece, porta in panchina il neo acquisto Thauvin e si affida alla coppia d’attacco Beto – Success. Per il resto, nell’Udinese, è tutto confermato come da anticipazioni della vigilia.

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. Allenatore: Juric.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Sottil.