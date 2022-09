Serie A 2022-2023: Udinese-Inter, le probabili formazioni

18-09-2022 09:53

All’ora di pranzo, alla Dacia Arena, l’Udinese attende l’Inter. I friulani hanno cominciato la stagione alla grande (13 punti, uno più dell’Inter) ma non vincono contro l’Inter dal dicembre 2017, a San Siro (3-1 il finale).

L’Udinese sta attraversando un eccellente momento di forma e vuole continuare a stupire. Contro l’Inter, Sottil si affiderà nuovamente al duo offensivo formato da Beto e Deulofeu.

Vista l’assenza di Lukaku, Inzaghi pare convinto a schierare Dzeko e Lautaro Martinez come attaccanti titolari, con Correa pronto a subentrare. In porta ci sarà Handanovic. Possibile occasione per Acerbi.

Udinese-Inter, le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Sottil.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All.: S. Inzaghi.