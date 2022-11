Serie A 2022-2023, Udinese-Lecce: le formazioni ufficiali

04-11-2022 20:17

Inizia la 13^ giornata e il primo atto va in scena alla Dacia Arena, dove le Zebrette devono tornare alla vittoria smarrita da 4 partite: se i pareggi contro Atalanta e Lazio erano stati accolti come preziosi, la sconfitta contro il Toro e il pari senza reti allo Zini hanno il sapore di frenata; il Lecce invece cerca un risultato utile che in trasferta manca dal colpaccio di Salerno, che fece il paio con il pareggio sorprendente imposto al Napoli

.I friulani non hanno a disposizione Becao e puntano sul tandem d’attacco Beto-Deulofeu, mentre tra i salentini c’è Umtiti a comandare la difesa e Hjulmand a gestire il centrocampo, con Banda e Strefezza pronti a puntare la porta bianconera e magari a rifinire per Colombo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Makengo, Success, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. A disp.: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Askildsen, Bistrovic, Di Francesco, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Pezzella, Rodríguez. All. Baroni.

ARBITRO: Fourneau di Roma.