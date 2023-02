Serie A 2022-2023, Udinese-Sassuolo: le probabili formazioni

I friulani vogliono approfittare della sconfitta del Torino per il sorpasso, Pereyra parte dalla panchina. Dionisi non ha lo squalificato Rogerio

12-02-2023 09:36

L’Udinese, oggi alle 12:30, attende al Friuli il Sassuolo con la prospettiva di superare il Torino in classifica e di andare al settimo posto in classifica. Dall’altra parte, però, c’è un Sassuolo piuttosto agguerrito, anche se oggi mancherà lo squalificato Rogerio. I bianconeri di Sottil recuperano per la panchina Pereyra e Thauvin è pronto a più minuti in campo.

Vediamo le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All.: Sottil.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurineté. All.: Dionisi.