Serie A 2022-2023, Verona-Milan: le probabili formazioni

16-10-2022 12:50

Per l’esordio sulla panchina scaligera Salvatore Bocchetti, promosso dalla Primavera, rinuncia allo squalificato Ceccherini dietro e dovrebbe preferire in fase di rifinitura Verdi e Hrustic a Piccoli e Kallon; in attesa di recuperare Maignan, Kjaer e De Ketelaere, Stefano Pioli sceglie le ‘certezze’ a disposizione, con Giroud preferito a Rebic e Origi, il quartetto che ha messo la museruola alla Juventus e la cerniera Bennacer–Tonali a metà campo.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. All. Bocchetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli