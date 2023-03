Serie A 2022-2023, Verona-Monza: le formazioni ufficiali

Al Bentegodi i gialloblù devono assolutamente vincere dopo il successo dello Spezia contro l'Inter, ma i brianzoli vogliono proseguire il campionato spensierato

12-03-2023 14:27

Alle 15, al Bentegodi, va in scena Verona-Monza. Da una parte ci sono i gialloblù, a caccia di un successo per non perdere contatto dallo Spezia, che ha battuto al Picco per 2-1 l’Inter. Il Monza di Palladino, però, vuole continuare la sua corsa spensierata. Zaffaroni lancia la coppia Kallon-Gaich, cerniera a centrocampo con Pessina e Sensi per Palladino.

Andiamo a vedere le formazioni ufficiali delle due squadre:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Lazovic; Verdi, Kallon; Gaich. All.: Zaffaroni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino.