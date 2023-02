Serie A 2022-23, Inter-Udinese: le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro per il terzo e ultimo match del sabato del 23° turno di campionato.

18-02-2023 20:20

Tutto pronto a San Siro per la sfida fra Inter e Udinese, ultimo match del sabato del 23° turno di Serie A. Turnover per Inzaghi che schiera dal primo minuto dopo tanto tempo Handanovic e Brozovic. Davanti ci sono Dzeko e Lukaku. Stesso schema per Sottil che schiera in attacco Thauvin e Beto.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto. All: Sottil.