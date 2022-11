Serie A 2022-23, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali

13-11-2022 17:11

Milan e Fiorentina in campo alle 18 a San Siro per l’ultima partita dell’anno: Pioli schiera Giroud in attacco supportato da Krunic, Diaz e Leao, si rivede nell’undici titolare anche Theo Hernandez. Thiaw in difesa. Italiano sceglie Igor per la difesa, Cabral parte dal 1′ a spese di Jovic.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Saponara.