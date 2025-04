Torino-Verona 1-1 pagelle: papera di Milinkovic Savic, rigori sbagliati, rossi diretti poi Elmas salva i granata

Top e flop: Montipò para un rigore ad Adams; Milinkovic Savic combina un disastro e concede a Sarr di riscattarsi dal rigore concesso, bene Elmas

Un punto a testa che però non cambia le sorti della classifica per Torino e Verona. Dopo un primo tempo senza nessuna emozione, allo stadio Olimpico si scatena di tutto e di più dal 45′ in poi tra rigori sbagliati, papere clamorose e rossi diretti. Si inizia dal minuto 59′ quando l’arbitro Bonacina, richiamato dal VAR, assegna un calcio di rigore al Torino: su cross da calcio d’angolo, Sarr del Verona colpisce la palla con un braccio, dopo il liscio di testa di Gineitis. Adams dal dischetto si fa ingannare da Montipò che salva e tiene il risultato sullo 0-0. Dopo due minuti esatti, proprio Sarr si riscatta andando in pressing alto su Milinkovic Savic che perde il tempo per il rinvio lungo e commette una papera clamorosa regalando la rete del vantaggio ai veneti.

Arriva poi il pareggio dei granata, al 67′, con Elmas che riceve un assist in area da Vlasic e con un tiro di sinistro a giro – rasoterra – riesce a battere per la prima volta l’insuperabile Montipò. Proprio negli ultimi minuti di gara, al momento di massima spinta dei granata, si spengono le speranze di una possibile vittoria per il Torino a causa di un rosso diretto di Ricci all’ 85′ dopo un fallaccio su Ajayi. La squadra di Vanoli conquista 12 punti nelle ultime 6 gare, portandosi al 10° posto. Non migliora in classifica, invece, il Verona che resta al 14° posto con 31 punti conquistati in Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Torino-Verona, la chiave tattica della gara

Nonostante il momento di grazia dei granata, Vanoli cambia modulo ed opta per il 4-3-2-1. Al posto dell’indisponibile Lazaro in campo Gineitis, in mezzo al campo insieme a Ricci e Casadei. Vlasic ed Elmas, invece, sono sulla trequarti, a sostegno dell’unica punta Adams.

Il Verona, invece, si schiera con 3-4-1-2 con Zanetti che conferma il tandem offensivo visto contro il Parma, composto da Sarr e Mosquera, e piazza tra le linee Bernede. Ancora indisponibili dunque Suslov e Tengstedt.

In un primo tempo molto equilibrato è il Torino che tenta di costruire il gioco dal basso ma le barricate del Verona impediscono ai granata di trovare varchi in fase offensiva. La squadra di Zanetti, invece, resta compatta dietro e tenta l’arma del contropiede con la velocità di Mosquera e Sarr.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Torino-Verona

Torino-Verona, curiosità: granata in forte risalita

Continua il trend positivo del Torino. Nel precedente turno di campionato, il gol di Gineitis ha permesso ai granata di fermare la Lazio sull’1-1 portando così a 11 il bottino di punti guadagnati nelle ultime 5 partite. Il Torino, inoltre, nonostante il pareggio odierno contro il Verona, occupa il 10° posto con 40 punti conquistati e riesce a scavalcare l’Udinese, portandosi nella parte sinistra della classifica.

Clicca qui per le statistiche di Torino-Verona

I top e flop del Torino

Elmas 7. Realizza al 66′ la rete del pareggio: riceve in area da Vlasic e tutto libero tira di sinistro rasoterra sul secondo palo battendo per la prima volta Montipò.

Realizza al 66′ la rete del pareggio: riceve in area da Vlasic e tutto libero tira di sinistro rasoterra sul secondo palo battendo per la prima volta Montipò. Vlasic 6.5. Nello stretto dialoga con Elmas ed in area gli serve l’assist per la rete del pareggio al 66′.

Nello stretto dialoga con Elmas ed in area gli serve l’assist per la rete del pareggio al 66′. Gineitis 6. Va a saltare in area al 59′ e, su un calcio d’angolo, liscia di poco il pallone di testa che poi però termina sul braccio largo di Sarr che concede un rigore ai granata.

Va a saltare in area al 59′ e, su un calcio d’angolo, liscia di poco il pallone di testa che poi però termina sul braccio largo di Sarr che concede un rigore ai granata. Ricci 5. Riceve un rosso diretto all’ 85′ per intervento pericolosissimo su Ajayi.

Riceve un rosso diretto all’ 85′ per intervento pericolosissimo su Ajayi. Adams 4.5. Prestazione insufficiente: impassibile nel primo tempo, bocciato nel secondo quando dagli undici metri sbaglia la prima possibile palla gol. Fuori al 70′.

Prestazione insufficiente: impassibile nel primo tempo, bocciato nel secondo quando dagli undici metri sbaglia la prima possibile palla gol. Fuori al 70′. Milinkovic Savic 4. Commette un erroraccio al 63′ quando riceve un retropassaggio e perde troppo tempo a rinviare, finché Sarr in pressing non devìa il pallone in rete.

Clicca qui per le ultime news sul Torino

I top e flop del Verona

Montipò 6.5. Autore di numerose parate importanti nel corso del match, tra cui quella su Adams dagli undici metri.

Autore di numerose parate importanti nel corso del match, tra cui quella su Adams dagli undici metri. Sarr 6. Al 59′ commette un’ingenuità in area colpendo il pallone con un braccio e concedendo rigore al Torino, poi sbagliato. Al 63′ va in pressing su Milinkovic Savic e devìa in rete la battuta tardiva del portiere avversario.

Al 59′ commette un’ingenuità in area colpendo il pallone con un braccio e concedendo rigore al Torino, poi sbagliato. Al 63′ va in pressing su Milinkovic Savic e devìa in rete la battuta tardiva del portiere avversario. Dawidowicz 5.5. Al 66′ lascia libero Elmas, in area di rigore, di tirare indisturbato sul secondo palo.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Verona