Serie A 22-23, Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni

10-10-2022 08:20

Dopo una buona prestazione in Scozia in Conference League, la Fiorentina si appresta ad ospitare la Lazio di Sarri in orbita Champions League, visto il quarto posto che potrebbe raggiungere in caso di vittoria al Franchi questa sera.

Buone notizie per il tecnico viola, che ha visto Igor e Barak rientrare a tempo di record in gruppo. Il brasiliano si candida pertanto ad affiancare un Milenkovic pronto per il rientro al centro della difesa al posto di Martinez Quarta, Il centrocampista ceco potrebbe pertanto partire dal 1’ superando la concorrenza di Duncan e Maleh.

Dubbi in difesa per Sarri: Gila è alle prese con una contrattura al flessore, mentre Casale è rientrato in gruppo ma non dovrebbe essere rischiato dal 1’. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Vecino, che spingerebbe in panchina Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Kouame, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri