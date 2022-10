Serie A 22-23, Sassuolo-Verona: le probabili formazioni

24-10-2022 08:26

Sarà Sassuolo-Verona a chiudere l’undicesima giornata di Serie A: fischio d’inizio questa sera alle 20.45 al Mapei di Reggio Emilia. I neroverdi arrivano dalla sconfitta patita 2-1 contro l’Inter l’ultima gara di campionato, i gialloblù invece, sono reduci da ben cinque sconfitte consecutive.

Dionisi recupera Laurientè, sarà lui a completare il tridente con Pinamonti e Traorè. In regia Lopez con ai lati Thorstvedt e Frattesi. Sulla sinistra in difesa è vivo il duello tra Rogerio e Kyriakopoulos.

Tra le fila degli ospiti invece, rientra dalla squalifica Ceccherini, che non è al meglio. Hrustic non dovrà operarsi, ma dovrà restare fuori per un po’. Non recuperano Doig, Lazovic e Coppola, si ferma anche Cortinovis.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Traorè, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Verdi; Henry. All. Bocchetti