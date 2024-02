Le partite di oggi: Serie A, 23esima giornata. Dove vedere Lecce-Fiorentina

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

02-02-2024 05:40

Spazio alla 23esima giornata di Serie A, che prenderà il via con l’anticipo di oggi, venerdì 2 febbraio, con la sfida tra Lecce e Fiorentina. Cresce l’attesa per il big match di giornata tra Inter e Juventus.

La situazione in classifica prima della 23esima giornata

In testa alla classifica c’è l’Inter con 54 punti, a seguire la Juventus a quota 53 ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri. Al terzo posto c’è il Milan a quota 46 e al quarto l’Atalanta con 36 punti. Anche la squadra di Gasperini, come la formazione di Inzaghi, dovrà recuperare una sfida.

Classsifica: Inter 54*, Juventus 53, Milan 46, Atalanta 36*, Roma 35, Fiorentina 34*, Lazio 34*, Bologna 33*, Napoli 32*, Torino 31*, Genoa 28, Monza 28, Frosinone 23, Lecce 21, Sassuolo 19*, Verona 18, Udinese 18, Cagliari 18, Empoli 17, Salernitana 12.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 23esima giornata e dove vederle

Lecce-Fiorentina 2 febbraio 20.45 Dazn Empoli-Genoa 3 febbraio 15.00 Dazn Udinese-Monza 3 febbraio 15.00 Dazn Frosinone-Milan 3 febbraio 18.00 Dazn Bologna-Sassuolo 3 febbraio 20.45 Dazn Sky Torino-Salernitana 4 febbraio 12.30 Dazn Sky Napoli-Verona 4 febbraio 15.00 Dazn Atalanta-Lazio 4 febbraio 18.00 Dazn Inter-Juventus 4 febbraio 20.45 Dazn Roma-Cagliari 5 febbraio 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi, venerdì 2 febbraio

Pronti, via. La 23esima giornata inizia con l’anticipo tra Lecce e Fiorentina, in programma al Via del Mare con inizio alle 20:45. I salentini, che nelle ultime sei uscite hanno conquistato solo un punto, si trovano in prossimità della zona retrocessione. La Viola, invece, reduce dal ko interno contro l’Inter, è alle prese con l’accesa lotta per un posto in Champions.

Le partite di domani, sabato 3 febbraio

Alle 15, al Castellani, andrà in scena il match tra Empoli e Genoa. L’obiettivo per gli azzurri è quello di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre la squadra allenata da Gilardino -che dovrà scontare un turno di squalifica- vuole approfittare del buon periodo di forma per continuare a migliare la posizione in classifica.

L’obiettivo per gli azzurri è quello di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre la squadra allenata da -che dovrà scontare un turno di squalifica- vuole approfittare del buon periodo di forma per continuare a migliare la posizione in classifica. Stesso orario anche per Udinese-Monza. In un Bluenergy Stadium dove sarà chiusa la Curva Nord, i bianconeri vogliono tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre i brianzoli, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, puntano a consolidare la loro posizione nella zona salvezza.

In un Bluenergy Stadium dove sarà chiusa la Curva Nord, i bianconeri vogliono tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre i brianzoli, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, puntano a consolidare la loro posizione nella zona salvezza. Sfida esterna per il Milan che sarà ospite del Benito Stirpe in occasione del match contro il Frosinone. I ciociari arrivano alla 23esima giornata dopo il pareggio contro il Verona. Chance per gli uomini di Pioli per rimettersi in corsa verso il vertice della classifica.

I ciociari arrivano alla 23esima giornata dopo il pareggio contro il Verona. Chance per gli uomini di Pioli per rimettersi in corsa verso il vertice della classifica. Alle 20:45, sotto i riflettori del Dell’Ara, c’è il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Occasione per gli uomini di Thiago Motta di tornare alla vittoria che manca da quattro turni. D’altra parte, situazione non semplice per i neroverdi, reduci da due ko consecutivi e a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione.

Le partite di domenica 4 febbraio

Il lunch-match di giornata di giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i granata ospiteranno la Salernitana. Sentimenti opposti per le due squadre, con la formazione di Juric che vuole dare continuità ai tre risultati utili consecutivi conquistati e provare a chiudere il campionato nella prima metà della classifica. La squadra di Filippo Inzaghi, fanalino di coda, è alla ricerca di punti preziosi per la lotta salvezza.

Sentimenti opposti per le due squadre, con la formazione di Juric che vuole dare continuità ai tre risultati utili consecutivi conquistati e provare a chiudere il campionato nella prima metà della classifica. La squadra di Filippo Inzaghi, fanalino di coda, è alla ricerca di punti preziosi per la lotta salvezza. Allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospiterà il Verona. Dopo il periodo di crisi, gli uomini di Mazzarri vogliono rilanciarsi in campionato e provare a guadagnare terreno sulle altre squadre. I veneti, invece, sono attualmente alle prese con la lotta salvezza. Kvara e compagni sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro la Lazio, mentre i gialloblù, nell’ultimo turno, non sono andati oltre l’1-1 contro il Frosinone.

Dopo il periodo di crisi, gli uomini di Mazzarri vogliono rilanciarsi in campionato e provare a guadagnare terreno sulle altre squadre. I veneti, invece, sono attualmente alle prese con la lotta salvezza. Kvara e compagni sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro la Lazio, mentre i gialloblù, nell’ultimo turno, non sono andati oltre l’1-1 contro il Frosinone. Alle 18, al Gewiss Stadium, si affronteranno Atalanta e Lazio. Sfida d’alta classifica, con gli uomini di Gasperini attualmente al quarto posto con 36 punti e reduci da quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima conquistata contro l’Udinese. Buon momento anche per la formazione di Sarri che, dopo l’eliminazione in Supercoppa per mano dell’Inter, si è rituffata nel campionato con il pareggio contro il Napoli.

Sfida d’alta classifica, con gli uomini di Gasperini attualmente al quarto posto con 36 punti e reduci da quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima conquistata contro l’Udinese. Buon momento anche per la formazione di Sarri che, dopo l’eliminazione in Supercoppa per mano dell’Inter, si è rituffata nel campionato con il pareggio contro il Napoli. I riflettori sono puntati sull’attesissimo derby d’Italia. Lo stadio San Siro sarà teatro di Inter-Juventus: sfida tra le prime due classificate, attualmente divise da un solo punto, ma con i nerazzurri con una gara da recuperare. La squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria esterna contro la Fiorentina, mentre i bianconeri arrivano alla super sfida dopo l’1-1 maturato contro l’Empoli.

Le partite di lunedì 5 febbraio

La 23esima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo tra Roma e Cagliari. Seconda sfida all’Olimpico per il neo-tecnico De Rossi che dal suo arrivo ha conquistato il massimo dei punti in occasione delle sfide contro Verona e Salernitana. L’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare un posto in zona Europa. I sardi, reduci dal ko interno contro il Torino, sono in piena zona retrocessione.

