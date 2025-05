Strasburgo, Collins stavolta si arrabbia con un cameraman: “E’ inappropriato”. L’ultimo sfogo di “Danimal” fa discutere

La tennista statunitense, nota per essere una delle più polemiche del circuito, non si sfoga con il pubblico ma contro un operatore che stava filmando il suo match contro Raducanu

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“O la ami o la odi”: è questa la frase che viene spesso associata a Danielle Collins. La tennista statunitense è una delle personalità più forti del mondo della WTA, spesso con atteggiamenti in campo che non piacciono al pubblico. Ma a Strasburgo a fare le spese del suo temperamento è stato un cameraman.

Lo sfogo contro il cameraman

L’ultimo sfogo di Danielle Collins è arrivato nel corso del match degli ottavi di finale del torneo di Strasburgo. La statunitense ha dovuto rimontare contro Emma Raducanu dopo aver perso il primo set, ma qualche momento di tensione c’è stato ma stavolta non contro il pubblico ma contro uno dei cameraman che stava filmando l’incontro. In uno dei cambi campo, la numero 46 del mondo ha perso la pazienza: “Siamo al cambio di campo, non c’è bisogno di essere così vicino, anche quando vado a prendere l’acqua. E non devi essere così vicino a Emma, è una cosa molto inappropriata. Non è una copia difficile darci un po’ di spazio”. Uno sfogo che però sui social non è piaciuto e che ha provocato tanti commenti negativi nei confronti dell’americana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole dopo la vittoria con Swiatek

Danielle Collins è raramente banale con le sue dichiarazioni e anche in occasione della sua partecipazione al torneo di Strasburgo non ha deluso le aspettative. La tennista statunitense è tornata sulla vittoria conquistata agli Internazionali di Roma contro Iga Swiatek, una delle tenniste più forti del circuito sulla terra rossa anche se in un momento di difficoltà: “Ho pensato di aver giocato molto bene ma non credo di aver ricevuto molti complimenti per quella partita. Dopo il match, il discorso era più su quanto avesse giocato male lei. E’ una cosa che a volte può rendere complicato festeggiare le tue vittorie. Io ero contento ma confrontarmi con quello che è successo dopo non è stato molto divertente”.

La “più odiata tennista al mondo”

Carattere forte, in campo e fuori, Danielle Collins lo scorso anno aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis. Ma poi, anche in virtù di una stagione super, ha fatto un passo indietro. A non essere cambiate sono le sue interazioni sempre dirette e a volte anche provocatorie al punto che gli sono valse il titolo di “tennista più odiata al mondo”. Nel corso degli ultimi Australian Open, la statunitense ha dato vita a uno spettacolo nello spettacolo con continue polemiche nei confronti del pubblico di Melbourne.

WTA Strasburgo: i risultati del torneo