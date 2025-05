Carlos Moya nuovo coach di Jannik Sinner? L'ex allenatore di Rafa Nadal esce allo scoperto e smentisce tutto

L'indiscrezione, lanciata dal portale russo Bolshe, aveva fatto il giro del web: ma per l'ex campione spagnolo è solo "una fake news grande come una casa".

Ha fatto discutere la clamorosa indiscrezione lanciata nelle scorse ore dal portale russo Bolshe sul nuovo tecnico di Jannik Sinner. Un’anticipazione fortissima e succulenta, diffusa dallo stesso megafono che aveva anticipato altre novità fragorose di “tennis-mercato”, soprattutto per quel che concerne gli allenatori. Stiamo parlando, naturalmente, della notizia di Carlos Moya al posto di Darren Cahill dalla prossima stagione, quando cioè l’allenatore australiano andrà definitivamente in pensione. L’ex tecnico di Rafa Nadal al fianco del numero 1 al mondo, un binomio potenzialmente esplosivo.

Moya allenatore di Sinner? Tifosi in tilt per l’indiscrezione

Un super coach per Sinner: così tifosi e appassionati hanno accolto l’indiscrezione. Un ex campione del calibro dello spagnolo, abituato per giunta a lavorare con una leggenda del calibro di Nadal, al fianco del numero 1: per qualcuno, una mossa eloquente e indicativa della volontà di Jannik di migliorare ulteriormente sulla superficie in cui attualmente è (ancora) un po’ meno letale del solito: la terra rossa. Ma le cose, in realtà, non stanno come le ha raccontate dal portale russo. La versione del diretto interessato, Carlos Moya, è infatti radicalmente diversa rispetto a quella messa online da Bolshe.

La verità di Moya: “Sinner? Fake news grande come una casa”

“Io nuovo allenatore di Jannik Sinner? Fake news“. Anzi: “Una fake news grande come una casa”. Così Carlos Moya ha commentato l’indiscrezione, con una smentita piuttosto eloquente alla radio nazionale spagnola. Una frase che non si presta a troppe interpretazioni. Non sarà lo spagnolo, insomma, a prendere il posto di Cahill alla fine dell’anno. Dopo averci “preso” in altre situazioni, come quella che ha anticipato Marat Safin come nuovo coach di Andrey Rublev e come in occasione dello stesso scoop che ha individuato in Marc Lopez il successore di Renzo Furlan al fianco di Jasmine Paolini, stavolta il portale Bolshe sembra aver prestato fede a una fonte rivelatasi poco affidabile.

Chi sarà il prossimo allenatore di Jannik? Casting ancora aperto

Niente Moya, dunque. Uno dei nomi più gettonati quale possibile futuro allenatore di Sinner nelle scorse settimane. E allora, chi sarà il successore di Cahill? Tra le altre soluzioni in ballo c’è quella che vede Vagnozzi “promosso” head coach unico, ma non è l’unica. I nomi di Ljubicic, Ivanisevic, Agassi, Becker o McEnroe, a cui si è recentemente aggiunto quello di Furlan, sono i più ricorrenti nelle previsioni degli addetti ai lavori. Per il momento l’unica certezza è che non sarà Moya a seguire Jannik dalla prossima stagione. Bisognerà pazientare un altro po’ per conoscere i programmi del rosso di San Candido.