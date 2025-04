Serie A, le partite di oggi: Genoa-Udinese apre la 31esima giornata

Il programma della 30esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e il palinsesto tv di tutte le partite

Dopo le emozioni nelle semifinali d’andata di Coppa Italia Frecciarossa, torna protagonista la Serie A con la 31esima giornata. Riflettori puntati sul big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, sfida chiave nella corsa Champions. L’Inter farà visita al Parma, mentre il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro in una gara dal sapore europeo. A chiudere il turno sarà il posticipo del Dall’Ara, dove il Bologna, in piena lotta per la Champions, se la vedrà con il Napoli, in corsa per il sogno Scudetto.

Serie A, la classifica prima della 31esima giornata

Classifica: Inter 67, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio 52, Fiorentina 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 39, Genoa 35, Como 30, Verona 30, Cagliari 29, Parma 26, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.

Serie A, il programma della 31a giornata: orari e palinsesto tv

Genoa-Udinese 4 aprile 20:45 Dazn/Sky Monza-Como 5 aprile 15:00 Dazn Parma-Inter 5 aprile 18:00 Dazn Milan-Fiorentina 5 aprile 20:45 Dazn/Sky Lecce-Venezia 6 aprile 12:30 Dazn Empoli-Cagliari 6 aprile 15:00 Dazn Torino-Verona 6 aprile 15:00 Dazn Atalanta-Lazio 6 aprile 18:00 Dazn/Sky Roma-Juventus 6 aprile 20:45 Dazn Bologna-Napoli 7 aprile 20:45 Dazn

La partita di oggi, venerdì 4 aprile

La 31esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo del Ferraris, dove il Genoa ospita l’Udinese di Runjaic. Due squadre protagoniste di una buona stagione, ormai lontane dalla zona calda della classifica e determinate a chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Per entrambe, l’obiettivo è confermare quanto di buono fatto finora.

Le partite di domani, sabato 5 aprile

Derby lombardo al Brianteo: il Monza , in caduta libera, è chiamato a una prova d’orgoglio per tenere vive le speranze di salvezza in questo rush finale. Sul cammino dei brianzoli c’è un Como praticamente al sicuro, ma deciso a proseguire il suo percorso positivo.

, in caduta libera, è chiamato a una prova d’orgoglio per tenere vive le speranze di salvezza in questo rush finale. Sul cammino dei brianzoli c’è un praticamente al sicuro, ma deciso a proseguire il suo percorso positivo. Dopo l’1-1 nel derby di Coppa Italia contro il Milan , l’Inter di Inzaghi torna a concentrarsi sulla corsa scudetto, che la vede impegnata in un avvincente testa a testa con il Napoli di Conte. I nerazzurri fanno tappa al Tardini per affrontare un Parma in piena lotta per la permanenza in Serie A.

contro il , di Inzaghi torna a concentrarsi sulla corsa scudetto, che la vede impegnata in un avvincente testa a testa con il di Conte. I nerazzurri fanno tappa al Tardini per affrontare un in piena lotta per la permanenza in Serie A. Il sabato di Serie A si chiude con un big match dal sapore europeo: a San Siro, il Milan di Conceicao incrocia la Fiorentina di Palladino in una sfida chiave per la zona Europa.

Le partite di domenica 6 aprile

La domenica di Serie A si apre con il lunch match del Via del Mare, dove Lecce e Venezia si giocano punti pesantissimi nella corsa salvezza. Un vero e proprio scontro diretto, con entrambe le squadre pronte a dare tutto pur di allontanarsi dalla zona retrocessione.

e si giocano punti pesantissimi nella corsa salvezza. Un vero e proprio scontro diretto, con entrambe le squadre pronte a dare tutto pur di allontanarsi dalla zona retrocessione. Al Castellani, altra sfida da dentro o fuori per la permanenza in A: l’Empoli ospita il Cagliari di Davide Nicola, lo stesso tecnico che nella scorsa stagione ha condotto proprio i toscani a una salvezza miracolosa. Ora, però, i punti in palio sono decisivi per entrambe le formazioni, in una battaglia che si preannuncia infuocata.

ospita il di Davide Nicola, lo stesso tecnico che nella scorsa stagione ha condotto proprio i toscani a una salvezza miracolosa. Ora, però, i punti in palio sono decisivi per entrambe le formazioni, in una battaglia che si preannuncia infuocata. Dopo l’ostica trasferta all’Olimpico contro la Lazio, il Torino di Vanoli torna a casa e ritrova il calore della Curva Maratona. I granata ospitano l’Hellas Verona di Zanetti.

di Vanoli torna a casa e ritrova il calore della Curva Maratona. I granata ospitano di Zanetti. Abbandonato il sogno scudetto, l’Atalanta ora concentra tutte le energie sulla qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium arriva la Lazio , con lo stesso obiettivo in testa: una sfida dal peso specifico enorme tra due squadre che vogliono giocarsi un posto nell’Europa che conta.

ora concentra tutte le energie sulla qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium arriva la , con lo stesso obiettivo in testa: una sfida dal peso specifico enorme tra due squadre che vogliono giocarsi un posto nell’Europa che conta. Roma di Ranieri sfida Genoa. Infine, il big match della 31esima giornata va in scena all’Olimpico, dove ladi Ranieri sfida la Juventus di Tudor. Una partita con punti pesanti in palio per la corsa Champions. I giallorossi, protagonisti di una rimonta entusiasmante, sognano di agganciare i bianconeri, reduci dall’esordio vincente del nuovo tecnico contro il

La partita di lunedì 7 aprile

La 31esima giornata di Serie A si chiude con un match di altissimo livello al Dall’Ara, dove il Bologna, galvanizzato dal successo in Coppa Italia contro l’Empoli, ospita il Napoli di Conte. I rossoblù vogliono difendere con le unghie e con i denti il quarto posto che vale la qualificazione in Champions, mentre gli azzurri, reduci dalla vittoria contro il Milan, sono obbligati a vincere per continuare a inseguire il sogno scudetto.

