Serie A, a tutto Branca tra Napoli e Scudetto

Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente dell’Inter e operatore di mercato Marco Branca ha parlato di alcuni aspetti riguardanti la nostra Serie A. Prima ha commentato le recenti prestazioni dei partenopei e dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen:

“Victor Osimhen mi ricorda un calciatore che ha fatto molto bene in passato anche in Italia: Asprilla. Ha ancora grandi margini di miglioramento. Lui è un generoso, non molla mai nulla, ma rischia di farsi male giocando in un certo modo. Le sue qualità sono indiscutibili”.

Poi, in conclusione, ha detto la sua sulla vincitrice dello Scudetto:

“Chi vincerà lo scudetto? Io punto sull’Inter. Penso che l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi sia molto forte negli undici, ma anche nelle alternative. In una stagione impegnativa e lunga come questa saranno fondamentali. Dietro alla Beneamata, come spesso accade, prevedo almeno una, due sorprese. L’Inter è la grande favorita alla vittoria finale”.

OMNISPORT | 20-09-2021 14:04