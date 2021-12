Serie A, allarme Covid all’Inter: tra i positivi anche Edin Dzeko

31-12-2021 12:32

Il Covid-19 che sta mettendo in ginocchio lo sport di mezzo mondo non risparmia, come sappiamo, neanche la nostra Serie A. Molti sono i positivi nel nostro campionato tra Sassuolo, Bologna, Napoli e tante altre. Ora però emergono preoccupazioni anche in casa Inter, dove nella giornata sono state rivelate le positività di tre giocatori della prima squadra, tra i quali anche Edin Dzeko.

Dzeko, Cordaz e Satriano: il comunicato dell’Inter

È stata la stessa società nerazzurra a rendere noti i nomi dei tre positivi tramite un comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito ufficiale del club:

“FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri.

I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.

L’Inter si è ritrovata ieri per la preparazione, Dzeko era stato mandato a casa

Dopo le feste natalizie, l’Inter si era ritrovata alla Pinetina nella giornata di ieri per preparare la prima gara di Serie A dopo la sosta, che precisamente sarà il 6 gennaio al Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa MIhajlovic.

Presenti all’appello tutti i giocatori tranne i Sudamericani volati oltre oceano per le feste di Natale (Lautaro Martinez invece è già rientrato da Dubai ed era a disposizione di Simone Inzaghi). Come sempre era stato effettuato un giro di tamponi per tutti, ma l’attaccante bosniaco era stato esonerato dall’allenamento e mandato a casa perché era lievemente raffreddato e presentava sintomi simil-influenzali.

Serie A, 14 squadre su 20 con almeno un positivo

Davvero nefasto il bilancio per la nostra Serie A, che comunque se la sta passando meglio di altri campionati come per esempio la Premier League. Incredibile fin qui il numero di contagiati nonostante le strettissime misure adottate dalle nostre formazioni.

L’Atalanta, per esempio, conta due positivi nel gruppo squadra, nel Bologna sono Ko Viola, Dominguez e Molla, nell’Empoli i positivi sono ben tre, nella Fiorentina uno. E possiamo continuare, perché molte sono le situazioni di contagio.

Nel Genoa positivo anche l’allenatore Shevchenko oltre al capitano Criscito, mentre chi registra le assenze più pesanti è il Napoli con Osimhen, Lozano ed Elmas fuori dai giochi. Nell’altra squadra campana, la Salernitana, i positivi tra i giocatori sono ben sei.

Non vengono risparmiate neanche Sampdoria (un giocatore e due membri dello staff), Sassuolo (due positivi), Spezia (Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj), Torino (Verdi, un altro giocatore e un membro dello staff), Venezia (un positivo) e Verona (Magnani positivo).

OMNISPORT