Inter-Milan, derby sul mercato per un gioiello della Serie A

C’è un rinnovo importante in casa Lazio che tarda ad arrivare e l’Inter e il Milan sono pronte ad approfittarne. Il difensore biancoceleste Luiz Felipe infatti, da anni pedina fondamentale per il reparto arretrato dei capitolini, non ha ancora firmato il prolungamento del contratto e adesso rischia di partire a zero in estate.

Lazio, paura come de Vrij con l’Inter

Una possibilità ormai sempre più probabile che la società e i tifosi della Lazio non vorrebbero mai che accadesse. Un altro caso simile a de Vrij però sembra alle porte, il club in tutti i modi sta provando a trovare un’intesa col brasiliano ma alle soglie del 2022 la firma non è arrivata.

A inizio stagione, Luiz Felipe è stato chiaro parlando del proprio futuro: “Certo che voglio rimanere. Qui sto bene, mi sento in famiglia, il rinnovo lo lascio al mio procuratore e a Tare. Io voglio stare qui tanti anni, perchè vestire questa maglia è speciale, posso rimanere 10 o 15 anni. Voglio vincere con questa maglia e poi magari arrivare in Brasile, ma prima della Nazionale devo fare bene qui”.

Lazio, la situazione del gioiello Luiz Felipe

Luiz Felipe è tra i meno pagati in casa Lazio, con uno stipendio annuale di 800mila euro. In estate il difensore biancoceleste ha respinto una prima proposta di adeguamento a cifre raddoppiate: il brasiliano chiede un contratto da 2 milioni, vicino ai livelli dei top player della squadra. Come riporta Calciomercato.com, si sta trattando sulla durata dell’accordo – sul piatto c’è un quinquennale – e sui possibili bonus da inserire per accontentare le richieste del calciatore.

Derby di mercato Inter-Milan in Serie A

Luiz Felipe vorrebbe restare, ma in caso di mancato accordo è pronto a fare le valigie. L’Inter è in agguato, Simone Inzaghi ha cresciuto il brasiliano e sa come farlo rendere al meglio. Il Milan da tempo lo sta monitorando, ma entrambe le milanesi devono fare i conti col Betis Siviglia e si vocifera anche col Barcellona. La concorrenza non manca ma soprattutto i tempi stringono per la Lazio, nerazzurri e rossoneri si stanno già muovendo in questo derby di mercato.

