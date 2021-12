Inter, Tuchel e la Curva Nord attaccano il pentito Romelu Lukaku

31-12-2021 11:52

Le parole di Romelu Lukaku hanno infiammato i tifosi dell’Inter sui social. D’altronde, nessuno si sarebbe aspettato il pentimento del belga dopo pochi mesi al Chelsea. L’ex attaccante nerazzurro si è scusato in primis per l’addio: “Penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi – si rivolge ai tifosi -, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”.

Lukaku, pentimento Chelsea

Successivamente, nel corso dell’intervista, Lukaku ha spiegato il suo malcontento al Chelsea: “Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all’Inter con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Non sono però contento della situazione, questo è normale. Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare”.

Tuchel attacca Lukaku

Parole che non sono piaciute a Tuchel, tecnico del Chelsea. Il tedesco, a Sky Sport, non ci ha girato intorno: “L’intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli”.

Dichiarazioni, quelle di Lukaku, che Tuchel non si aspettava di certo: “Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi. Ne discuteremo, ma lo faremo all’interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non si vince con continuità”.

Lukaku, i tifosi dell’Inter si schierano

Sicuramente adesso Lukaku dovrà rispondere alle domande di Tuchel e difficilmente il belga troverà più spazio in campo. La maggior parte dei tifosi dell’Inter non ha perdonato Big Rom e la Curva Nord ha deciso di rispondere al giocatore del Chelsea con uno striscione esposto fuori San Siro: “Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu”. A Lukaku, per ora, non resta che il rimpianto.

OMNISPORT