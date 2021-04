Serie A, Andrea Agnelli durissimo: "Da 80 anni vinciamo solo noi"

Il mondo del calcio è stato sconvolto in pochi giorni: l’annuncio della Superlega ha creato una spaccatura difficilmente sanabile tra i club di Serie A. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’assemblea di Lega svoltasi lunedì per discutere della nascita del torneo d’élite è stata caratterizzata da un muro contro muro tra Inter, Juve e Milan e tutte le altre società.

Particolarmente nel mirino Andrea Agnelli, protagonista di un battibecco che ha mandato su tutte le furie i presidenti e gli amministratori delegati degli altri 17 club. All’affermazione “Con 350 milioni l’anno garantiti, lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Inter o Milan“, il presidente della Juventus ha risposto con una frecciata: “E’ così da 80 anni, se non sbaglio”.

I momenti di alta tensione si sono poi riflessi nelle dichiarazioni pesanti di Urbano Cairo e degli altri presidenti: “Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”.

Così il presidente della Samp Ferrero: “Io faccio i complimenti all’ideatore di questa regia, il presidente della Juve Andrea Agnelli, a cui le cose che dovevo dire le ho già dette vis a vis in Lega Calcio ma i complimenti li merita per l’arte della recitazione che ha saputo mostrare. Nel senso che vorrei avere anch’io la sua freddezza, la sua capacità di recitazione davvero cinematografica”.

“Mi sembra che tutto giri intorno a un problema economico e penso che le grandi avrebbero dovuto dare l’esempio, invece hanno fatto leva sulle proprie esigenze. Poi è legittimo che una società privata possa fare altre cose, ma all’interno di un’associazione non è opportuno comportarsi in questa maniera“, è il parere del patron del Genoa Enrico Preziosi a Radio Rai.

Il presidente dell’Uefa Ceferin ha lanciato un ultimo salvagente ai “ribelli” durante il Congresso Uefa: “Vorrei rivolgermi ai presidenti di alcuni club, inglesi principalmente: signori, avete fatto un grande errore. Qualcuno potrebbe dire che sia avarizia, ignoranza o altro, ma non importa, siete ancora in tempo per cambiare idea. Tutti commettono errori”.

