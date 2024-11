Serie A, anticipi e posticipi 19a e 20a giornata, l'Inter torna alle 15. Date e Orari Supercoppa Italiana

Il 5 gennaio il derby Roma-Lazio, mentre Atalanta-Juventus si giocherà il 14 a causa del torneo tricolore che si giocherà in Arabia Saudita

La Lega Calcio ha ufficialmente reso noti anticipi e posticipi dell’ultima giornata del girone d’andata e del 20° turno di Serie A, pubblicando anche date e orari delle partite che caratterizzeranno la Final Four della Supercoppa Italiana.

Anticipi e posticipi della 19a giornata

Da Venezia-Empoli a Inter-Bologna, passando per il derby capitolino tra Roma e Lazio (che torna in notturna dopo sei anni) e la super sfida tra Atalanta e Juventus che si gioca martedì 14 gennaio per gli impegni in Supercoppa delle due squadre. Riflettori puntati su queste gare nell’ultima giornata del girone d’andata, che si chiuderà soltanto mercoledì 15 gennaio alle 20.45 con Inter-Bologna. Affascinante l’incontro tra Fiorentina e Napoli al “Franchi”, sabato 4 gennaio, con gli azzurri che apriranno così il nuovo anno solare.

Ecco date e orari della 19a giornata di Serie A:

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA-EMPOLI (DAZN)

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA-NAPOLI (DAZN)

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-UDINESE (DAZN/SKY)

05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA-CAGLIARI (DAZN)

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE-GENOA (DAZN)

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO-PARMA (DAZN)

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA-LAZIO* (DAZN)

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO-MILAN** (DAZN/SKY)

14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA-JUVENTUS** (DAZN/SKY)

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA** (DAZN)

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024.

(**) Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.

Anticipi e posticipi della 20a giornata

La prima giornata del girone di ritorno vedrà diversi confronti interessanti, tra cui il derby della Mole tra Torino e Juventus, in casa dei granata. L’Inter sarà impegnata a Venezia e dopo quasi 4 anni tornerà a giocare una partita domenica alle 15 , mentre la Roma andrà a far visita al Bologna al “Dall’Ara”. Il Napoli di Antonio Conte, invece, ospiterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti nel posticipo domenicale.

Qui di seguito anticipi e posticipi della 20a giornata di Serie A:

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO-COMO (DAZN)

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI-LECCE (DAZN)

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE-ATALANTA (DAZN)

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS* (DAZN)

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI (DAZN/SKY)

12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA-PARMA (DAZN)

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER (DAZN)

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA (DAZN/SKY)

12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI-HELLAS VERONA (DAZN)

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA-FIORENTINA (DAZN/SKY)

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024.

Date e orari della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana andrà in scena ancora una volta a Riyadh, per via degli accordi commerciali stipulati dalla Lega Serie A con la Federazione araba fino al 2029. Confermato il format che comprende quattro squadre del nostro campionato: dall’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, alla Juventus di Thiago Motta, che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia Frecciarossa, fino ad Atalanta e Milan, rispettivamente finalista di Coppa Italia e seconda forza del campionato 2023/24.

Ecco date e orari della Final Four valida per la Supercoppa Italiana: