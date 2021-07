Serie A, Antonio Percassi: "L'obiettivo è sempre la salvezza"

Ormai moltissime squadre di Serie A hanno iniziato, o stanno per iniziare, i propri raduni estivi in vista della prossima stagione di Serie A 2021-2022. Anche l‘Atalanta ha iniziato la prossima preparazione, alla sua decima stagione in Serie A consecutiva, e il Presidente Antonio Percassi ha parlato ai canali ufficiali del club orobico. Ecco le sue parole:

“Il primo giorno di ritiro e come andare a scuola, tutti contenti, ci si saluta e ci si riabbraccia. Poi inizia la vera fatica per prepararsi al meglio per il campionato. I tanti atalantini all’Europeo sono stati una grande soddisfazione per noi, anche quando parlano dell’Atalanta. Non mi aspettavo che i nostri giocatori potessero fare così bene”.

Nella rosa della Dea saranno di ritorno, tra poco, due giocatori Campioni d’Europa e due Campioni della Coppa America:

“Per noi è un record, ne stiamo facendo tanti e speriamo di farne altri nel corso dei prossimi anni. I nostri osservatori sono stati bravissimi a portare a Bergamo giocatori così importanti, arrivati da sconosciuti ma che poi si sono consacrati anche grazie al lavoro del mister”.

Questa, come detto, sarà la decima stagione in Serie A per l’Atalanta:

“Lo avevo promesso, sembrava utopia ma ci speravo. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo migliorato posizioni di classifica”.

Il Presidente del club bergamasco ha anche parlato dei prossimi obiettivi del club, che vuole spingersi sempre più in alto ma non dimentica da dove è partito:

“Il primo obiettivo è mantenere la categoria, ma non lo dico per dire. Poi tutto quello che viene in più lo prenderemo. Non è facile confermarsi. Ceferin ha detto che il calcio ha bisogno dell’Atalanta e il merito è di Gasperini. Spero di fare un buon campionato e di rendere felici i nostri tifosi”.

OMNISPORT | 12-07-2021 22:58