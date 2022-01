Serie a, Ariedo Braida: "Il Milan può stare in alto in classifica"

20-01-2022 21:29

Secondo quanto raccolto, da TMW nelle ultime ore Azmoun dello Zenit è stato offerto anche al Milan, anche se l’operazione non sembra di facile risoluzione.L’ex dirigente del Milan dei tempi di Silvio Berlusconi Ariedo Braida, da sempre grande osservatore del mondo rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia nella quale parla del momento del Diavolo e delle sue possibilità di vittoria.

Nonostante il commento sia positivo, secondo Braida ancora qualcosa manca:

“Al Milan manca qualcosa per arrivare al livello dell’Inter, anche se è una squadra che sta dimostrando che in alto ci può stare. La sconfitta contro lo Spezia è stata una brutta botta. Non voglio fare il professore e insegnare qualcosa a qualcuno, ma per avere una rosa completa bisogna avere dei giocatori con personalità che la trasmettano in campo ai loro compagni”.

