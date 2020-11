Serie A, arriva il primo esonero della stagione

Da un ex all’altro. Arriva dopo sette giornate di campionato il primo esonero della Serie A 2019-2020. Non riguarda una squadra in zona retrocessione, bensì una grande reduce da un inizio di stagione deludente.

La Fiorentina ha esonerato Giuseppe Iachini. Al posto dell’ex centrocampista viola degli anni ’90 arriva Cesare Prandelli, già tecnico dei gigliati per cinque stagioni tra il 2005 e il 2010.

Questo il comunicato ufficiale della società: “ACF Fiorentina comunica di avere sostituito Giuseppe Iachini allenatore della Prima Squadra con Cesare Prandelli. Beppe Iachini nella passata stagione ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, è riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo il campionato al decimo posto. Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dell’inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la Società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l’incarico all’attuale allenatore”.

Il presidente Rocco Commisso ha spiegato la propria decisione in questi termini: “Voglio ringraziare personalmente Beppe Iachini, che, nel momento più difficile della scorsa stagione, ha trascinato e guidato la squadra. Purtroppo, gli attuali risultati impongono un cambio di guida tecnica, ma la mia stima e la gratitudine verso l’uomo e il professionista rimangono del tutto immutati. Voglio inoltre dare il mio personale benvenuto a Mister Prandelli. Riteniamo che le sue capacità, la sua storia professionale e la sua umanità, riconosciute e apprezzate da tutto il mondo del calcio, rendano Prandelli la persona più adatta a sedere sulla panchina viola. Ho condiviso la scelta della Dirigenza di puntare su Cesare Prandelli, quale nuovo tecnico, considerandolo il candidato ideale per le sue esperienza e la sua massima motivazione di tornare a lavorare per i nostri colori”.

Iachini paga un inizio di campionato deludente o comunque non in linea con le aspettative del presidente Commisso, che dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione punta a riportare in quota la Fiorentina verso la zona Europa.

Dopo aver battuto il Torino nella prima giornata la Fiorentina ha ottenuto solo cinque punti nelle succesive sette partite. Così la mini serie di quattro punti tra Udinese e Parma con in mezzo la sconftta di Roma è stata fatale all’allenatore che era subentrato poco meno di un anno fa a Vincenzo Montella, esonerato nel dicembre 2019.

Prandelli ridebutterà sulla panchina della Fiorentina dopo la sosta, domenica 22 novembre al “Franchi” alle 12.30 contro il Benevento.



OMNISPORT | 09-11-2020 20:49