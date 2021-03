Serie A, arriva l'incubo "Fatal Verona" per il Milan di Stefano Pioli

Oggi alle 15:00 andrà in scena Hellas Verona-Milan allo Stadio Bentegodi, sfida valevole per la 26a giornata di Serie A Tim. Dallo scorso giugno in avanti il Milan ha perso una sola trasferta in Serie A (14V, 3N), solamente il Manchester United ha fatto meglio nel periodo nei Top-5 campionati europei, rimanendo imbattuto fuori casa (12V, 7N).

Il Verona si presenta all’appuntamento con il Milan con una serie aperta di quattro risultati consecutivi (due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate). Il Milan è fino a questo momento la migliore squadra in trasferta del campionato, con 31 punti ottenuti in 12 partite (10 vittorie, un pari e una sconfitta con lo Spezia).

Sicuramente qualunque appassionato di pallone avrà sentito, almeno una volta nella vita, il termine “Fatal Verona“. Quasi tutti fanno riferimento all’ultima giornata del campionato 1972/1973, quando il Milan arrivò a Verona primo inn classifica con un punto di vantaggio su Lazio e Juventus. In quell’occasione i gialloblu si imposero incredibilmente per 5-3 sui rossoneri, e la contemporanea sconfitta della Lazio regalò lo scudetto ai bianconeri di Čestmír Vycpálek.

Ma in realtà esiste anche un’altra Fatal Verona per il Milan, quella della penultima giornata di campionato nella stagione 1989/1990. La squadra allora allenata da Sacchi era a pari punti con il Napoli, ma perse ancora al Bentegodi per 2-1 (clamorose polemiche vi furono per l’arbitraggio di quel match). Contemporaneamente i partenopei di Diego Armando Maradona vinsero a Bologna e riuscirono a conquistare così il loro secondo ed ultimo scudetto.

I precedenti tra Verona e Milan, comprensivi di Serie A e Serie B:

10 vittorie Verona

9 pareggi

10 vittorie Milan

40 gol fatti Verona

40 gol fatti Milan

