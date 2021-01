Serie A, Atalanta-Lazio: probabili formazioni

A Bergamo calcio d’inizio alle ore 15.00 per quella che è una vera e propria replica della sfida di Coppa Italia vinta dai padroni di casa non più tardi di due giorni fa. Gasperini potrebbe dover rinunciare alle sue frecce: Gosens è squalificato mentre Hateboer è alle prese con un fastidioso problema al piede. “Speriamo di recuperarlo nel giro di pochi giorni” aveva detto Gasperini su Hateboer che, se dovesse alzare bandiera bianca, sarebbe sostituito da Maehle con Ruggeri a sinistra. In difesa c’è abbondanza e Caldara spera in una maglia da titolare. Davanti da verificare lo stato di stanchezza dopo la Coppa. Muriel può essere ‘promosso’ titolare.

Sulla sponda biancoceleste c’è da registrare l’arrivo di Musacchio che può essere una valida alternativa in difesa. Linea a tre che però, contro l’Atalanta non dovrebbe essere modificata. In mediana c’era attesa per Luis Alberto che giovedì si è regolarmente allenato con i compagni. Il centrocampista è quindi recuperato. Differenziato per Caicedo che però non preoccupa in vista di domenica. Problemi invece per Strakosha che ha accusato un problema al ginocchio.

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

OMNISPORT | 29-01-2021 12:28