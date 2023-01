Serie A, Atalanta-Sampdoria: probabili formazioni

Le scelte dei due tecnici, Gasperini e Stankovic

28-01-2023 09:07

Atalanta-Sampdoria è l’anticipo del sabato sera delle 20.45, valido per la ventesima giornata di Serie A 2022-23 e di scena al Gewiss Stadium di Bergamo. I Nerazzurri, forti del 3-3 maturato in casa della Juventus nel precedente turno di campionato, vogliono continuare nel ruolino positivo del match. Dall’altra parte, la Sampdoria deve necessariamente fare risultato per uscire al più presto dalla zona retrocessione.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Palomino, Zappacosta

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colley, Conti, De Luca, Pussetto, Sabiri, Trimboli