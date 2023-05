Serie A, Atalanta-Spezia: probabili formazioni

Così in campo le due squadre

03-05-2023 08:30

Atalanta-Spezia aprirà la 33.ma giornata di Serie A alle ore 18. La squadra di Gasperini deve vincere per rimanere in carreggiata in vista di un posto Champions, lo Spezia deve fare punti per non sprofondare in zona retrocessione. Questi i probabili schieramenti delle due compagini.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Lookman, Okoli, Ruggeri, Vorlicky

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Nzola, Zovko, Zurkowski