Serie A, Baroni chiede al Lecce di non smarrire la furia agonistica

L'allenatore giallorosso: "Le prestazioni non mancano, manca il cinismo sotto porta".

03-02-2023 14:22

La gara contro la Cremonese è l’occasione per il Lecce di allontanare un momento difficile in primo luogo per i risultati, essendo stati i lupi salentini sconfitti da Verona e Salernitana: “Abbiamo perso due gare giocate bene, due sconfitte frutto di episodi girati in maniera negativa; la prestazione è però fondamentale in partite come quella di domani. La Cremonese ha il morale alto, noi dobbiamo fare leva sulle gambe e sulla testa. Anche i nostri centravanti sono giovani, devono concretizzare le chance che arrivano sui loro piedi, la Serie A non perdona. Facciamo il nostro, gli episodi possono cambiare direzione”.

L’ultima battuta è dedicata alla sessione di calciomercato: “Sono soddisfatto, abbiamo puntellato la squadra con ragazzi umili che torneranno utili, perché hanno la consapevolezza dello spirito che deve avere il Lecce. Gallo torna a disposizione, Pezzella è in crescita: non c’è competizione, sono due titolari e le rotazioni sono importanti”.