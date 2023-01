Serie A basket, Derthona batte a sorpresa la Virtus Bologna

07-01-2023 23:21

Il 14° turno del campionato di serie A di basket si è aperto con un risultato a sorpresa. È arrivata infatti la seconda sconfitta di fila per la Virtus Bologna, che ha perso 89-81 sul parquet di Tortona. La formazione di Ramondino ha dominato dall’inizio alla fine con 22 punti di Macura, 13 di Christon e 10 di Daum. Nulla da fare per i ragazzi di Scariolo, a cui non sono bastati i 24 punti di Belinelli e i 17 di Lundberg. Derthona sempre terza in classifica, a -2 dalla stessa Virtus e dall’Olimpia Milano.

Nell’altro anticipo importante successo esterno (73-78) di Trento su Brescia, grazie ai 15 punti di Flaccadori e i 13 di Grazulis. Ai padroni di casa non sono bastati i 16 di Odiase. Ottavo successo per Trento, ora al quarto posto proprio a +2 su Brescia.