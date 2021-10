Serie A, Belotti pronto a lasciare il Torino

21-10-2021 15:12

Il Gallo Belotti, protagonista ormai da molti anni con la maglia del Torino in Serie A, sembra destinato a lasciare la Mole, forse già in questa sessione invernale di calciomercato. Il capitano granata, vincitore dell’Europeo estivo anche se non da titolare fisso con l’Italia, non sembra avere intenzione di accettare la proposta di rinnovo di Cairo (circa 3 milioni a stagione per cinque anni).

Proprio per questo, riporta Tuttosport, la proprietà si sarebbe definitivamente decisa a cedere il Gallo subito per monetizzare dalla sua cessione. Solo qualche anno fa, a Cairo furono offerte cifre tra i 60 e i 70 milioni per vendere Belotti, sempre rispedite al mittente.

Al momento le società più interessate sembrano essere Inter e Milan, alla ricerca di un’attaccante da aggiungere alla propria rosa.

OMNISPORT