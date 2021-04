Serie A, Benevento-Sassuolo: le probabili formazioni

Si chiude questa sera la 30a giornata di serie A, con il posticipo del monday night, che mette di fronte Benevento e Sassuolo. Padroni di casa che hanno bisogno di allontanarsi ancora dalla zona bassa della classifica, neroverdi in un buon momento di forma e fuori da ogni pericolo essendo a metà classifica.

Nel Benevento mister Inzaghi potrebbe tornare al 4-3-2-1 con la coppia Insigne e Caprari a supporto della punta Gaich. In questo caso solo panchina per Lapadula e Iago Falque. In difesa Tuia ancora in vantaggio su Caldirola, sulla fascia destra cerca posto il ristabilito Letizia a svantaggio di Depaoli.

Nel Sassuolo non hanno recuperato Defrel, Berardi e Caputo. Fiducia ancora a Raspadori per il ruolo di prima punta e a Haraslin come esterno di fascia destra. Arruolabili Locatelli, Ferrari e Muldur che dovrebbero fare parte dell’11 titolare, fuori invece per squalifica Traorè.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-2-1) : Montipò; Barba, Glik, Tuia, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

