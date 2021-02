Serie A, Bologna-Lazio: probabili formazioni

Sabato 27 alle ore 18.00 andrà in scena un match molto interessante al Dall’Ara tra due squadre alla ricerca della continuità e dell’immediato riscatto. Da un lato, c’è il Bologna di Mihajlovic, che è reduce da tre risultati utili consecutivi e proverà ad impensierire una Lazio stordita dai quattro schiaffi presi dal Bayern Monaco.

Le due squadre si sono affrontate 133 volte nella storia del campionato di Serie A, con un bilancio di 52 vittorie per la Lazio, 37 pareggi e 44 successi per il Bologna. Nelle ultime sei sfide avvenute nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A questa partita è stata molto ricca di gol, sono state addirittura 22 le reti messe a segno.

Mihajlovic deve fare i conti con lo squalificato Hickey, espulso nell’ultima gara contro il Sassuolo, nonché con alcuni dubbi relativi ad infortuni muscolari. Ai box, ancora Santander, mentre rimangono in dubbio Faragò, Medel e Dijks, che ha saltato l’ultima partita per un affaticamento muscolare. Nelle ultime 24 ore si aggiunge però un altro grande dubbio in difesa per gli 11 rossoblù. Il giapponese Tomiyasu è rimasto fermo a causa di un problema muscolare e solo nelle ultime ore si saprà se il tecnico felsineo potrà contare sul suo apporto, altrimenti spazio a Mbaye.

Tra le fila biancocelesti, Inzaghi deve fare ancora a meno dei due centrali titolari Radu e Luis Felipe, che dovrebbero rientrare a marzo. Out anche lo squalificato Escalante. Rispetto alla sconfitta contro il Bayern Monaco, il tecnico biancoceleste potrebbe cambiare nell’undici iniziale Hoedt con Musacchio.

PROBABILI FORMAZIONI:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

OMNISPORT | 26-02-2021 10:43