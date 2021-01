Serie A, Bologna-Milan: probabili formazioni

Il Milan apre il girone di ritorno sul campo del Bologna, alle 15 di sabato 30 gennaio. Obiettivo interrompere la serie negativa di due sconfitte, quelle subite contro Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia.

Di contro i rossoblù dell’ex Mihajlovic hanno perso solo una delle ultime dieci partite disputate.

Nessun problema di formazione per gli emiliani, il cui tecnico deve solo sciogliere un paio di dubbi tra centrocampo e trequarti. Pioli, altro ex, sarà invece ancora privo di Kjaer e Calhanoglu, oltre che di Brahim Diaz. Esordio da titolare per Tomori, ballottaggi Tonali-Krunic e Castillejo-Saelemaekers.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: S. Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: S. Pioli.



OMNISPORT | 29-01-2021 10:56