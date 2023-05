Serie A 2022-2023, Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Assente lo squalificato Orsolini, al suo posto in campo Aebischer. A rischio forfait, tra i campani, Di Lorenzo

28-05-2023 09:08

Alle 15 in campo Bologna e Napoli. Motta non ha a disposizione Orsolini, squalificato, e al suo posto schiera Aebischer. Dietro Bonifazi e Lucumì. Luciano Spalletti invece non sa se potrà contare sul capitano Di Lorenzo, è pronto Bereszynski; a rischio pure Politano, che potrebbe partire in panchina dopo che venerdì si è allenato a parte. Possibile che giochi Gaetano insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow, Arnautovic. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Gaetano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.