Serie A, Bologna-Udinese: probabili formazioni

Bologna e Udinese sono separate in classifica da appena un punto e sono entrambe desiderose di tornare alla vittoria. L’undici di casa è reduce da quattro pareggi consecutivi: il più recente quello a reti bianche contro la Fiorentina mentre dall’altra parte del campo l’Udinese, va a caccia dei primi punti nel nuovo anno. La sconfitta patita nell’ultimo turno contro la Juventus per 4-1 ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione di Luca Gotti che non ottiene i tre punti da quattro partite (due pareggi, due sconfitte): l’ultimo successo risale al 12 dicembre (Torino-Udinese 2-3).

Mister Mihajlovic deve fare a meno dello squalificato Dominguez ed ha assenze per infortunio in tutti i reparti. In difesa mancherà Mbaye (lesione bicipite femorale) ed è in dubbio anche la convocazione di De Silvestri, fermatosi nell’ultimo match con la Fiorentina. Tanti guai fisici anche nell’Udinese, soprattutto in attacco. Gotti ha perso anche Pussetto: lesione al crociato. Il forfait dell’argentino si aggiunge alle indisponibilità di Okaka, Jajalo e Nuytinck.

PROBABILI FORMAZIONI:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Forestieri. All. Gotti

