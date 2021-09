Serie A, Bologna-Verona: le probabili formazioni

I ragazzi di Sinisa Mihajlovic affrontano questa sera nel “Monday night” al Dall’Ara, l’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Una sfida equilibrata sulla carta nonostante i rossoblù siano a quota 4 punti mentre gli scaligeri ancora fermi a 0.

Quello visto nelle ultime due giornate di campionato è stato un ottimo Bologna. Vittoria per 3-2 contro la neopromossa Salernitana e un preziosissimo pareggio in casa dell’Atalanta del Gasp. Un inizio completamente diverso per l’Hellas, reduce da due pesanti sconfitte. La squadra ha dimostrato di saper lottare, ma il livello degli avversari finora è stato davvero alto (Inter e Sassuolo).

Mihajlovic decide di schierare un solo centravanti lì davanti, con 3 centrocampisti a supporto di Marko Arnautovic. Sarà dunque 4-2-3-1 per il Bologna, con Soriano e Sansone e Orsolini alle spalle del nazionale austriaco. Schouten e Svanberg si posizioneranno sulla linea della mediana, a supporto della difesa bolognese.

Di Francesco decide invece di giocare con la difesa a 3, usando una variante del 3-5-2, con due trequartisti posizionati dietro al rifinitore della squadra, Kevin Lasagna. Ilic e Barak andranno a giocare dietro il centravanti italiano, con Lazovic e Faraoni che agiranno sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic

Indisponibili: –

Squalificati: –

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Ilic, Barak, Lasagna

Indisponibili: –

Squalificati: –

OMNISPORT | 13-09-2021 09:18