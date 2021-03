Serie A, Cagliari-Bologna: probabili formazioni

Alle ore 20.45 alla Sardegna Arena andrà in scena Cagliari-Bologna. Con il cambio di panchina i sardi hanno ritrovato la vittoria dopo sedici gare nella trasferta di Crotone, ma i felsinei stanno vivendo un buon momento con dieci punti raccolti nelle ultime quattro partite.

Per la gara contro il Bologna, mister Semplici dovrà fare a meno dei lungodegenti Luvumbo, Sottil e Rog, nonché dello squalificato Lykogiannis, espulso contro il Crotone per doppia ammonizione. Rispetto al match dello Scida, Semplici dovrebbe cambiare poco, anche perché squadra che vince non si cambia.

Più assenze e, dunque, grattacapi per Mihajlovic, che farà a meno degli infortunati Dijks, Faragò, Santander, Tomiyasu, Baldursson e Hickey, nonché dello squalificato Danilo in difesa. Probabile esordio da titolare per Antov che guiderà la difesa in coppia con Soumaoro.

All’andata nel festival del gol la spuntò il Bologna. 3-2 il finale grazie ai gol di Joao Pedro e Simeone da una parte e alla doppietta di Barrow e al gol di Soriano dall’altra.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Antov, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

