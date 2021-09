Serie A, Cagliari-Empoli: i convocati di Walter Mazzarri

il neo allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha appena diramato l’elenco dei convocati che prenderanno parte alla sfida della Sardegna Arena contro l’Empoli in programma questa sera alle 20.45. Sono 14 i precedenti in Serie A tra Cagliari ed Empoli: i toscani conducono nel bilancio per sei vittorie a cinque, mentre tre sono stati i pareggi, tra cui uno nell’ultimo confronto del gennaio 2019 (2-2).

Ecco le scelte di Mazzarri:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman

Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti

OMNISPORT | 22-09-2021 15:08