Serie A, Cagliari-Genoa: le probabili formazioni

Cagliari-Genoa è incontro che promette spettacolo, ma che non avrà ripercussioni in graduatoria. Le due squadre hanno già conseguito la salvezza e per questo motivo cercano punti solo per migliorare la propria posizione in classifica. Nella sfida di andata, giocata al Ferraris di Genova, successo di misura dei grifoni per 1-0. Calcio d’inizio alla Sardegna Arena domani sera alle ore 20.45.

Il tecnico del Cagliari, Semplici, sembra orientato a schierarsi con il 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formato da Joao Pedro e Pavoletti. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Nandez e Lykogiannis.

Il tecnico del Genoa invece, Davide Ballardini, dovrebbe optare per il 3-5-2. In avanti spazio alla coppia formata da Goran Pandev e Mattia Destro. In mezzo al campo dovrebbero esserci Melegoni, Rovella e Zajc, con Ghiglione e Cassata ai loro lati.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Onguené, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Zajc, Cassata; Pandev, Destro. All. Ballardini.

OMNISPORT | 21-05-2021 09:24