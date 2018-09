Serie A: Cagliari-Milan 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 7, Srna 6.5, Romagna 6, Klavan 6, Padoin 5, Castro 6 (39′ st Dessena sv), Bradaric 6, Barella 6.5; Joao Pedro 7 (19′ st Sau 5.5); Farias 6 (7′ st Ionita 6), Pavoletti 6 (16 Aresti, 12 Daga, 2 Pajac, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis,14 Faragò, 8 Cigarini, 9 Cerri). All.: Maran 6. Milan (4-3-3): G.Donnarumma 6, Calabria 6.5, Romagnoli 5, Musacchio 6, Rodriguez 6 (40′ st Laxalt sv), Kessie 7, Biglia 6, Bonaventura 5 (21′ st Bakayoko 6); Suso 6, Higuain 7, Calhanoglu 5 (27′ st Castillejo 5.5) (25 Reina, A. Donnarumma, 33 Caldara, 4 Josè Mauri, 16 Bertolacci, 17 Zapata, 20 Abate, 11 Borini, 96 Tsadjout). All.: Gattuso 6. Arbitro: Abisso di Palermo 6. Reti: nel pt 4′ Joao Pedro; nel st 10 Higuain.

Angoli: 7 a 3 per il Milan. Recupero: 0′ e 4′. Ammoniti: Srna e Kessie per gioco falloso. Var: 1. Spettatori: 16.201. ** I GOL ** – 4′ pt: lancio lungo di Srna, Pavoletti prende tempo e posizione a Romagnoli, tira bene, ma colpisce il palo. Sulla respinta Joao Pedro batte Donnarumma. – 10′ st: errore in disimpegno di Padoin, la carambola su Kessie favorisce Higuain che vola solo verso Cragno, lo salta e mette dentro.

