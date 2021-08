Serie A, Cagliari-Spezia: le probabili formazioni

Tutto pronto alla Sardegna Arena per il debutto ufficiale in campionato delle due squadre. Il Cagliari di mister Semplici ospita infatti lo Spezia di Thiago Motta: calcio d’inizio alle ore 18.30.

Pochi dubbi di formazione per Leonardo Semplici: difesa a tre con Ceppitelli e Carboni ai lati di Diego Godin, pilastro centrale del reparto in attesa di novità sul fronte mercato. A centrocampo il recuperato Nandez (favorito su Zappa) e Dalbert agiranno da esterni, con il trio formato da Deiola, Strootman e Marin al centro. Davanti la coppia decisiva per la salvezza nella stagione 2020-21, ovvero Joao Pedro e Pavoletti.

Dopo la buona prova in Coppa Italia, la squadra di Motta si prepara a iniziare la sua stagione in Serie A. Nonostante qualche nuovo arrivo in settimana, la formazione non dovrebbe essere molto lontana da quella vista contro il Pordenone, con ancora una volta la difesa a tre protagonista.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Deiola; Joao Pedro, Pavoletti

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Verde, Mraz, Gyasi



OMNISPORT | 23-08-2021 08:48