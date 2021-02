Serie A, Cagliari-Torino: probabili formazioni

Alla Sardegna Arena va in programma questa sera uno scontro salvezza delicatissimo tra due squadre separate da appena due punti in classifica: i padroni di casa non vincono addirittura da inizio novembre, mentre i granata con Nicola in panchina, hanno trovato quattro pari di fila.

Brutte notizie dall’infermeria rossoblu. Di Francesco non recupera Klavan, Luvumbo, Rog e Sottil, però può di nuovo tornare a contare su Ceppitelli che contenderà una maglia da titolare a Walukiewicz. La coppia Godin-Rugani è confermata in difesa, mentre a centrocampo l’unico intoccabile è Nandez. Davanti titolarissimo Joao Pedro, mentre Simeone vive il solito ballottaggio con Pavoletti.

Come arriva il Toro in Sardegna? Nelle ultime 36 ore, il Torino ha riscontrato due casi di positività al covid19– oltre a quello già dichiarato di Sanabria – di cui non sono stati comunicati i nomi. Nicola potrebbe confermare in blocco la difesa mandata in campo contro il Genoa e quindi davanti a Sirigu potrebbero esserci Izzo, Nkoulou e Bremer. Ancora fuori, dunque, Lyanco. In mezzo al campo Mandragora sta convincendo, ma attenzione alle sorprese Baselli e Gojak. Belotti e Zaza saranno il duo a dover far male alla difesa sarda.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Di Francesco

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

OMNISPORT | 19-02-2021 09:45