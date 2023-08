Serie A, Casale: "Abbiamo fatto due figuracce, torniamo con i piedi per terra"

"I fischi dei tifosi fanno parte del gioco. Siamo arrabbiati noi, figuriamoci loro"

28-08-2023 13:24

“Il momento che stiamo vivendo è sicuramente difficile. Dobbiamo tornare velocemente con i piedi a terra e cancellare lo scorso anno, smettendo di pensare che siamo dei fenomeni. Siamo all’inizio e possiamo sistemare le cose. Abbiamo fatto due figuracce”. Lo ha detto il difensore della SS Lazio, Nicolò Casale, in mixed zone a termine della partita Lazio-Genoa disputata all’Olimpico e valida per la seconda giornata di serie A. “Con il mister Sarri non abbiamo parlato, lo facciamo sempre il giorno dopo – ha continuato -. Io pensavo di aver superato il problema di soffrire con le squadre più piccole. Dobbiamo affrontare le partite sapendo che sono tutte difficili”. Mentre sul faccia a faccia con i tifosi a fine partita ha detto: “ci hanno detto di non mollare e che sono con noi. I fischi fanno parte del gioco. Siamo arrabbiati noi, figuriamoci loro”