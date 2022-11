Serie A, Casini: "Tre-quattro sono pronte a fare la seconda squadra"

27-11-2022 12:23

In Europa è una pratica già adottata, mentre in Italia al momento la Juventus è l’unica ad avere una seconda squadra, che gioca infatti in Serie C. Secondo il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, altri top club potrebbero decidere di seguire questa strada: “Ci sono modelli che possono funzionare bene anche in Italia”, ha spiegato Casini durante una tavola rotonda organizzata a Torino.

“Nel giro che ho fatto con le altre società, ho saputo che altre tre-quattro sono pronte a formare la seconda squadra. Un problema è quello dei prestiti, ma la seconda squadra diventa una soluzione”, ha aggiunto poi lo stesso Casini.